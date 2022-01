Cairo: “Misure prese in fretta e furia. Premier League esempio da seguire”

Cairo: “Misure prese in fretta e furia. Premier League esempio da seguire”Il presidente del Torino: “Bisogna salvaguardare il campionato, ma anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera. In Inghilterra le gare si rinviano” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 06 Gennaio 2022.

Cairo: “Misure prese in fretta e furia. Premier League esempio da seguire”Il presidente del Torino: “Bisogna salvaguardare il campionato, ma anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera. In Inghilterra le gare si rinviano”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA