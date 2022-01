Djokovic non ci sta e fa ricorso: espulsione sospesa, lunedì l’udienza

Djokovic non ci sta e fa ricorso: espulsione sospesa, lunedì l’udienzaIl numero 1 al mondo è stato trasferito in un albergo a Melbourne, dove trascorrerà la quarantena, udienza fissata per lunedì continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 06 Gennaio 2022.

