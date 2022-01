In fiamme villetta a Cariati, intervengono i Vigili del fuoco di Cirò Marina

Il rogo divampato all’interno di una villetta utilizzata durante il periodo estivo situata in un residence e, pertanto, al momento disabitata

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Cariati,

giovedì 06 Gennaio 2022.

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina, è intervenuta in Via Valle d’Aosta, nel comune di Cariati, per incendio abitazione.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni adiacenti.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non risultano danni a persone.

