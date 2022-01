Pioli: “Ottimo segnale per il girone di ritorno. Felice per Kalulu e Gabbia”

Pioli: “Ottimo segnale per il girone di ritorno. Felice per Kalulu e Gabbia”Il tecnico rossonero felice per la vittoria sulla Roma: “Abbiamo lavorato bene durante la sosta. Il recupero di Leao è stato prezioso, ma tante cose hanno funzionato bene stasera” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 06 Gennaio 2022.

Pioli: “Ottimo segnale per il girone di ritorno. Felice per Kalulu e Gabbia”Il tecnico rossonero felice per la vittoria sulla Roma: “Abbiamo lavorato bene durante la sosta. Il recupero di Leao è stato prezioso, ma tante cose hanno funzionato bene stasera”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA