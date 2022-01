Ferri: “Questa Inter sa quanto vale e non è presuntuosa, non sarà un rinvio a condizionarla”

venerdì 07 Gennaio 2022.

Ferri: “Questa Inter sa quanto vale e non è presuntuosa, non sarà un rinvio a condizionarla”L’ex difensore nerazzurro: “La mancata disputa della partita col Bologna è penalizzante, ma non inciderà. I nerazzurri restano i favoriti per il titolo”

