Inter, tampone negativo per Dzeko. Si allena a parte ad Appiano in attesa dell’idoneità

Inter, tampone negativo per Dzeko. Si allena a parte ad Appiano in attesa dell’idoneitàEdin a questo punto potrebbe andare almeno in panchina contro la Lazio, per tornare titolare mercoledì contro la Juve in Supercoppa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

venerdì 07 Gennaio 2022.

