Scuole chiuse nei comuni della provincia fino al 15 gennaio, escluso Crotone

A comunicarlo il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari

La Redazione

Crotone,

venerdì 07 Gennaio 2022.

Si è appena conclusa la riunione indetta dal sottoscritto, nella qualità di Presidente della Provincia, alla quale hanno partecipato i Sindaci della provincia ed avente oggetto la decisione sulla sospensione delle attività didattiche in presenza.

Tutti i Sindaci presenti, al netto del Sindaco di Crotone, hanno deciso la sospensione delle attività didattiche in presenza sino al 15 gennaio p.v., salvo proroghe, sulla base dell’impennata della curva epidemiologica negli ultimi giorni – in particolare nella fascia di età scolastica – della totale incertezza dei dati sul numero dei positivi comunicati dall’ASP sui singoli territori, ma anche per le difficoltà legate alla sicurezza del trasporto scolastico.

Nella giornata di domani, sabato 8 gennaio, si procederà ad emettere apposite Ordinanze Sindacali.

Nei prossimi giorni si procederà a porre in essere tutte le attività necessarie per cercare di monitorare il dato dei positivi, soprattutto in età scolare, in collaborazione con l’ASP e con la Protezione Civile Regionale.

A Cirò Marina il dato dei positivi comunicato dall’ASP alla data del 05 gennaio è pari a 74, ma il dato dei positivi al test antigenico solo nel periodo dal 30 dicembre 2021 al 05 gennaio 2022 è pari a 221, che nella giornata di domani, grazie alla collaborazione dell’ASP, saranno sottoposti a tampone molecolare in modalità drive-in.

La via maestra è il vaccino! Invito tutti i cittadini a farlo a tutela individuale, della collettività e soprattutto della rete ospedaliera!

© RIPRODUZIONE RISERVATA