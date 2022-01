“Sulle Orme del Lupo” Trekking naturalistico a Monte Fuscaldo Santa Severina

Vivi la magia di un wolf-trekking nella zona speciale di conservazione di Monte Fuscaldo a Santa Severina

La Redazione

Santa Severina,

venerdì 07 Gennaio 2022.

Andiamo insieme agli esperti soci del circolo Ibis sulle tracce dell’animale piu’ sfuggente del bosco: il Lupo! Un alone di mistero avvolge da sempre questo splendido animale, lo ritroviamo protagonista di film, fiabe e legende, ma chi è davvero il Lupo? Vedere da vicino il predatore piu’ temibile , invisibile e guardingo della Calabria e’ molto difficile. Durante il giorno si rifugia nei luoghi più selvaggi e inaccessibili del bosco. Il segno del suo passaggio è inconfondibile, la sua orma è simile a quella di un grosso cane ed è impossibile non riconoscere il suo ululato… Vi aspettiamo per scoprire tutti i segreti del nostro amico Lupo!

PERCORSO: Distanza 8 km a/r- Difficolta’ Facile-Dislivello 50 mt

COSA PORTARE: Abbigliamento antipioggia e vento, scarpe da Trekking, acqua , Pranzo al sacco.

APPUNTAMENTO: DOMENICA 9 GENNAIO h 09.30 P.le Nettuno kr

Prenotazione e registrazione obbligatoria

Segreteria Circolo Ibis 349 4674358

Contributo all’associazione 10 euro (Bambini Gratis)

Massimo 20 partecipanti muniti di dispositivi anti-covid

