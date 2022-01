Corsa al tampone molecolare in modalità drive-in a Cirò Marina

La nota del Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

sabato 08 Gennaio 2022.

Cari concittadini, oggi e sinora, è stata una giornata importante ed impegnativa. Con l’ausilio dell’ASP di Crotone e con la collaborazione della Misericordia e dell’AVIS di Cirò Marina, questa mattina abbiamo effettuato 200 tamponi molecolari in modalità drive-in, presso la struttura ASL del Distretto Sanitario. -afferma il Sindaco Ferrari-

Nell”Hub vaccinale presso il Palazzetto dello Sport, un afflusso notevole sin dalle prime ore del mattino.

Ci si attesta, nuovamente di media, sulle 750 somministrazioni giornaliere.

Nel contempo, ho decretato, come anticipato ieri, ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in presenza, demandando ai dirigenti scolastici, l’attivazione della didattica a distanza per la settimana dal 10 al 15 gennaio, salvo ulteriore proroghe.

Per parte nostra, stiamo facendo quanto possibile, chiediamo a tutti di fare la propria parte, rispettando ogni precauzione possibile.

Uso delle mascherine FFP2, sanificazione e distanziamento.

Riduciamo per quanto possibile, spostamenti ed uscite.

L’evolversi della situazione è costantemente sotto osservazione e non mancheremo di fornirvi ulteriori dettagli.

Consentitemi ancora una volta un appello alla #vaccinazione, l’unico rimedio, accertato scientificamente, per ridurre al minimo gli effetti peggiori della malattia.

Nel frattempo buon sabato a tutti Voi ed un augurio di pronta guarigione ai meno fortunati colpiti dal COVID-19.

