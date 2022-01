Giudice sportivo: tutte le gare non disputate sono ‘Sub iudice’

Giudice sportivo: tutte le gare non disputate sono ‘Sub iudice’ Nessun 3-0 per le 4 gare non giocate, si prende tempo anche perché ancora non c’è stata decisione su Udinese-Salernitana continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 08 Gennaio 2022.

Giudice sportivo: tutte le gare non disputate sono ‘Sub iudice’ Nessun 3-0 per le 4 gare non giocate, si prende tempo anche perché ancora non c’è stata decisione su Udinese-Salernitana

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA