La Lega vince altri due ricorsi al Tar. Solo il Bologna in quarantena

La Lega vince altri due ricorsi al Tar. Solo il Bologna in quarantenaOltre a quello del Piemonte, anche i Tribunali amministrativi del Friuli e della Campania hanno sospeso l’isolamento per i giocatori negativi di Udinese e Salernitana. Confermata invece la quarantena per la squadra di Mihajlovic continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 08 Gennaio 2022.

