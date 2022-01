Dal gol di Abraham al rigore parato da Szczesny: il meglio di Roma-Juve

domenica 09 Gennaio 2022.

Dal gol di Abraham al rigore parato da Szczesny: il meglio di Roma-JuveSette gol, un rigore (ancora) parato dall’ex Szczesny, l’espulsione di De Ligt: c’è tutto questo ed altro ancora nella vittoria per 4-3 della Juve contro la Roma, all’Olimpico. I bianconeri allungano così in classifica, restando in scia dell’Atalanta e del quarto posto. Ecco le immagini più belle del match

