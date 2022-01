Cairo: “Non ho condiviso il nuovo protocollo. Serve una commissione tecnica stile Premier”

La Redazione24

,

lunedì 10 Gennaio 2022.

Cairo: “Non ho condiviso il nuovo protocollo. Serve una commissione tecnica stile Premier”Il presidente del Torino a Radio Anch’io Sport: “Bisogna adottare una soluzione più ragionevole come in Inghilterra, valutando caso per caso la situazione delle diverse squadre. Stadi chiusi? Abbiamo dato il buon esempio”

