Cirò, pronto un bando per bonificare le aree deturpate dai detriti

Bando di finanziamento di interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree pubbliche degradate, finalizzati al contrasto dell’illecito abbandono di rifiuti attraverso interventi di rimozione degli stessi

Cirò,

lunedì 10 Gennaio 2022.

Rifiuti tolti dal letto del fiume della Marinella

Bonifico aree degradate: Pronto un bando a cui come amministrazione ha detto il sindaco Francesco Paletta- abbiamo partecipato per bonificare le aree deturpate dai detriti come quelli appena tolti dal fiume Santa Venere(u Stumilu) in piena area Sic. Rifiuti anche tossici che ora -prosegue il sindaco- sono in sicurezza in attesa di smaltimento. Prima giacevano nel letto del fiume. Si tratta di un bando di finanziamento di interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree pubbliche degradate, finalizzati al contrasto dell’illecito abbandono di rifiuti attraverso interventi di rimozione degli stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area interessata, anche con la realizzazione di piccole opere. Si legge sul bando che- Il soggetto beneficiario sarà tenuto, qualora nell’area oggetto degli interventi di recupero siano presenti abbandoni di rifiuti, ad avviare gli stessi a smaltimento, fermo restando prioritariamente il rispetto del principio “chi inquina paga”. Potranno essere inoltre finanziati piccoli interventi finalizzati al completamento o al miglioramento funzionale di isole ecologiche. Beneficiari dei contributi previsti dal presente avviso sono i Comuni del territorio calabrese che alternativamente: non si trovino al momento della presentazione della domanda, in posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione regionale per importi dovuti a titolo di tariffe sullo smaltimento dei rifiuti e/o connessi al servizio idropotabile reso dalla Regione; abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda, alla sottoscrizione e siano in regola con il pagamento di specifici piani di rateizzazione delle somme dovute dagli enti locali relative, rispettivamente, al servizio di smaltimento dei rifiuti ed al servizio idropotabile resi dalla Regione ai medesimi enti. Per l’attuazione del presente Bando è prevista una dotazione finanziaria pari a € 555.000,00. L’importo massimo riconoscibile al soggetto beneficiario è pari a € 15.000,00 per interventi di recupero e riqualificazione ambientale di aree pubbliche degradate, finalizzati al contrasto dell’illecito abbandono di rifiuti attraverso rimozione degli stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell’area interessata, anche con realizzazione di piccole opere ed € 30.000,00 per piccoli interventi finalizzati al completamento o miglioramento funzionale di isole ecologiche. Gli interventi finanziati dovranno essere completati entro e non oltre 8 mesi dalla data di assunzione del provvedimento di erogazione dell’anticipazione del contributo pubblico, e finalmente molte aree degradate potranno essere bonificate.

