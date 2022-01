Come cambia il mercato della Juve dopo l’infortunio di Chiesa

Come cambia il mercato della Juve dopo l’infortunio di ChiesaDalla soluzione interna per l’esterno d’attacco al cambio di modulo, passando dalla ricerca di talento offensivo che ora è sempre più impellente. Requisiti per chi arriva? La compatibilità con Dybala, poi… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 10 Gennaio 2022.

Come cambia il mercato della Juve dopo l’infortunio di ChiesaDalla soluzione interna per l’esterno d’attacco al cambio di modulo, passando dalla ricerca di talento offensivo che ora è sempre più impellente. Requisiti per chi arriva? La compatibilità con Dybala, poi…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA