Djokovic: “Sono qui per giocare. Ora posso solo dirvi grazie, mi avete dato forza”

Djokovic: “Sono qui per giocare. Ora posso solo dirvi grazie, mi avete dato la forza”La famiglia del numero 1 al mondo si confronta con la stampa. Novak è già tornato in campo per prepararsi allo Slam e twitta dal Laver Arena: “Resto concentrato sul gioco” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 10 Gennaio 2022.

Djokovic: “Sono qui per giocare. Ora posso solo dirvi grazie, mi avete dato la forza”La famiglia del numero 1 al mondo si confronta con la stampa. Novak è già tornato in campo per prepararsi allo Slam e twitta dal Laver Arena: “Resto concentrato sul gioco”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA