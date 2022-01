La Juve perde pezzi: De Ligt e Cuadrado out con l’Inter. Per Chiesa si teme un lungo stop

La Redazione24

,

lunedì 10 Gennaio 2022.

La Juve perde pezzi: De Ligt e Cuadrado out con l’Inter. Per Chiesa si teme un lungo stopNella finale di San Siro Allegri dovrà fare a meno dell’olandese e del colombiano, entrambi squalificati. Nulla da fare neanche per l’ex viola, per il quale si sospetta un problema serio

