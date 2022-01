Non solo Fede: out anche De Ligt e Cuadrado. Le soluzioni di Allegri per la Supercoppa

La Redazione24

,

lunedì 10 Gennaio 2022.

Non solo Fede: out anche De Ligt e Cuadrado. Le soluzioni di Allegri per la SupercoppaProsegue il recupero di Bonucci e Danilo, ma Rugani va verso la terza partita consecutiva da titolare e De Sciglio punta sulla conferma in fascia. Qualche dubbio da centrocampo in su

