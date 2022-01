Coronavirus: 1415 casi attivi nel crotonese. 2.189 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 11 gennaio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

martedì 11 Gennaio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1792497 (+14.004).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 131089 (+2.189) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4001 (83 in reparto, 15 in terapia intensiva, 3903 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13425 (13245 guariti, 180 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 7185 (126 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7051 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29760 (29011 guariti, 749 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1415 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1389 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10419 (10286 guariti, 133 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10761 (163 in reparto, 14 in terapia intensiva, 10584 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37885 (37404 guariti, 481 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6008 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5998 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8521 (8396 guariti, 125 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione 5 nuovi casi a domicilio e un ricoverato in terapia intensiva.

Bollettino 11 gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA