Francia shock: Mbappé minacciato di morte nella sua città per questioni politiche

La Redazione24

,

martedì 11 Gennaio 2022.

Francia shock: Mbappé minacciato di morte nella sua città per questioni politicheA Bondy, alle porte di Parigi, è comparsa l’inquietante frase su una sua gigantografia. Il calcio però non c’entra: il giocatore e la sua famiglia appoggiano il candidato socialista nell’infuocata campagna elettorale per le municipali

