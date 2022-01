Ibra in campo e Galliani premia Zanetti: riguarda l’unico Inter-Juve in Supercoppa

La Redazione24

,

martedì 11 Gennaio 2022.

Ibra in campo e Galliani premia Zanetti: ricordi l’unico Inter-Juve in Supercoppa?Mercoledì 12 gennaio a “San Siro” Inter e Juve si affrontano nella finale di Supercoppa Italiana 2021. Sarà la seconda volta nella storia. Nell’unico precedente (nel 2005), vinse l’Inter per 1-0 ai supplementari al “Delle Alpi”, grazie a un gol di Veron. La Juventus, allenata da Fabio Capello, scese in campo con Chimenti; Zebina (6′ sts Mutu), Kovac, F. Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi (25′ st Del Piero), Vieira, Emerson, Nedved; Trezeguet (13′ pts Zalayeta), Ibrahimovic. L’Inter, con Roberto Mancini in panchina, rispose con Toldo; J. Zanetti, Cordoba, Materazzi (19′ st Samuel), Favalli; Zè Maria (14′ st Pizarro), Veron, Cambiasso, Stankovic; Adriano, Martins (10′ pts Recoba). Guarda il video con gli highlights di quel match

