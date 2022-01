Il protocollo non funziona, va cambiato. Anche Malagò è arrivato in ritardo

Il protocollo non funziona, va cambiato. Anche Malagò è arrivato in ritardoLa Lega non è stata tempestiva, ma anche il Coni poteva dire subito che c’erano problemi: va salvata l’integrità della A continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 11 Gennaio 2022.

Il protocollo non funziona, va cambiato. Anche Malagò è arrivato in ritardoLa Lega non è stata tempestiva, ma anche il Coni poteva dire subito che c’erano problemi: va salvata l’integrità della A

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA