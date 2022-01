MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 10 febbraio 2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un orchestrale per la banda musicale della Marina militare. (21E15111) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 11 Gennaio 2022.

