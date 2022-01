Arrivabene: “Il sostituto di Chiesa? Abbiamo già grandi campioni. E su Dybala…”

La Redazione24

mercoledì 12 Gennaio 2022.

Arrivabene: “Il sostituto di Chiesa? Abbiamo già grandi campioni. E su Dybala…”L’a.d. bianconero sul rinnovo dell’argentino: “Vale per lui come per tutti, voglio vedere carattere, grinta. Chi porta sulla schiena il numero 10 deve rendersi conto del peso che ha per noi”. E sul caso Szczesny: “Per la Juve la parola d’ordine è vaccinarsi, ora tutti hanno completato il ciclo”

