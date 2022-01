Inter e Juve a ruoli invertiti: una Supercoppa piena di motivazioni e di domande

La Redazione24

,

mercoledì 12 Gennaio 2022.

Inter e Juve a ruoli invertiti: una Supercoppa piena di motivazioni e di domandeInzaghi (favorito) per aprire un ciclo. Allegri (con tanti assenti) per rilanciarsi. In una Milano gelida va in scena il derby d’Italia: che sia bello per scaldarci il cuore

