Marotta: “Rinnovo Brozovic? Siamo sulla strada giusta per concludere presto”

Marotta: “Rinnovo Brozovic? Siamo sulla strada giusta per concludere presto””La pressione? Una caratteristica ordinaria per una squadra che vuole vincere trofei e competizioni. Significa avere orgoglio, ambizione e rispetto per l’avversario” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 12 Gennaio 2022.

