Szczesny a San Siro in auto, può usare gli spogliatoi. L’esclusione? Scelta di Max

Szczesny a San Siro in auto, può usare gli spogliatoi. L’esclusione? Scelta di MaxLe regole per il polacco, che senza super green pass non può stare con i compagni. Ma dentro lo stadio vale il protocollo sportivo. I tempi per l’arrivo della certificazione e l’incognita Udinese continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 12 Gennaio 2022.

Szczesny a San Siro in auto, può usare gli spogliatoi. L’esclusione? Scelta di MaxLe regole per il polacco, che senza super green pass non può stare con i compagni. Ma dentro lo stadio vale il protocollo sportivo. I tempi per l’arrivo della certificazione e l’incognita Udinese

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA