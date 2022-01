XVII Congresso nazionale Anpi-2022, il 13 gennaio assemblea presso la sala Margherita Crotone

A comunicarlo è Giusy Acri dell’Anpi provinciale Crotone

La Redazione

Crotone,

mercoledì 12 Gennaio 2022.

In occasione del XVII Congresso nazionale Anpi-2022 l’Anpi provinciale Crotone, giorno 13/01/2022, terrà l’Assemblea congressuale presso la sala Margherita (ore 17,30), riaprendo un dialogo con i propri iscritti sui temi democratici ed antifascisti e ribadendo il proprio impegno sociale e civile. Molte questioni di natura economica e sociale nonché politiche, rimangono questioni emergenti, ancor più oggi in un clima divisivo prodotto anche dall’emergenza covid.

Fenomeni sociali di matrice totalitaria e reazionaria, che prendono sempre più forma anche fuori dai confini dell’ Italia (in Europa e non solo), prospettano assetti politici non nuovi, guidati da rigurgiti antidemocratici e fascisti.

L’Anpi, che da tempo dialoga con le rappresentanze sociali democratiche, intende tenere salde le sue radici radicandosi nel presente, partecipando al dibattito in atto sulle sorti della società italiana, indirizzata verso percorsi inclusivi e pluralisti, operando” nella concreta esperienza storica della Resistenza ed alla luce di valori che sta a noi attualizzare in ogni momento di ogni presente”.

