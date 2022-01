Bonucci, che nervosismo! Non entra e litiga col segretario dell’Inter

La Redazione24

giovedì 13 Gennaio 2022.

Bonucci, che nervosismo! Non entra e litiga col segretario dell’InterMomenti di tensione durante il finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Juve, vinta dai nerazzurri per 2-1 con i gol di McKennie, Lautaro Martinez e Sanchez (ai supplementari). Leonardo Bonucci era pronto per entrare a battere uno dei rigori della serie finale, ma la rete del cileno glielo ha impedito: a quel punto, il bianconero si è lasciato andare a un momento di nervosismo, prendendosela con il segretario della prima squadra dell’Inter, Cristiano Mozzillo. Gli highlights dell’episodio

