C’era un altro rigore per l’Inter? Guarda il contatto Chiellini-Barella sullo 0-0

C’era un altro rigore per l’Inter? Guarda il contatto Chiellini-Barella sullo 0-0L’Inter vince la Supercoppa italiana battendo in finale la Juventus 2-1. Di McKennie il gol che ha aperto la partita, poi Lautaro Martinez e Sanchez (ai supplementari). All’11 del primo tempo sul risultato ancora sullo 0-0 questo contatto Chiellini-Barella che Doveri che però ha […]

La Redazione24

giovedì 13 Gennaio 2022.

All'11 del primo tempo sul risultato ancora sullo 0-0 questo contatto Chiellini-Barella che Doveri che però ha deciso di non fischiare

