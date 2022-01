Coronavirus: 2.408 casi attivi nel crotonese. 3.207 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 13 gennaio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 13 Gennaio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1820073 (+13.995).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 136584 (+3.207) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4070 (71 in reparto, 13 in terapia intensiva, 3986 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13784 (13603 guariti, 181 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 7993 (131 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7854 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29975 (29218 guariti, 757 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2408 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2384 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10618 (10484 guariti, 134 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10986 (164 in reparto, 11 in terapia intensiva, 10811 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39614 (39124 guariti, 490 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 6774 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6767 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8643 (8515 guariti, 128 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio.

L’Asp di Crotone comunica: “Rispetto al totale di 1101 casi registrati in data odierna, 1030 si riferiscono a test antigenici eseguiti nei giorni precedenti”.

Bollettino 13 gennaio

