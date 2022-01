Coronavirus, Occhiuto: “Per fronteggiare l’emergenza abbiamo già aperto l’Ospedale di Cariati”

Nella prossima settimana riapriremo quello di Praia e subito dopo quello di Trebisacce

Cariati,

giovedì 13 Gennaio 2022.

Ma ci stiamo occupando anche di telemedicina e assistenza domiciliare per i pazienti Covid meno gravi.

Lo faremo attraverso un progetto nato grazie ad una collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma. L’obiettivo è quello di evitare i ricoveri impropri e alleggerire il carico negli ospedali, in Calabria nuovamente sotto pressione in questi giorni con il nuovo picco dei contagi.

Il progetto prevede il controllo a distanza dei livelli di ossigenazione polmonare attraverso un saturimetro – messo a disposizione dalla Regione – che collegato a uno smartphone trasmetterà i dati a una piattaforma web, con un medico che sovrintenderà tutto il percorso e pronto a intervenire in caso di emergenza.

Abbiamo recuperato molti posti di degenza in area medica, siamo impegnati a recuperarne altri.

Mentre tentiamo di potenziare la dotazione di posti letto ospedalieri siamo impegnati anche a sperimentare altri percorsi che hanno avuto successo, come questo del Policlinico Gemelli.

Dobbiamo importare buone pratiche per risollevare il sistema sanitario della Calabria e questa è la giusta direzione.

