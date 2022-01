Allegri: “Bonucci out. Con questa rosa fino a fine stagione. E su Dybala…”

Allegri: “Bonucci out. Con questa rosa fino a fine stagione. E su Dybala…”L’allenatore bianconero alla vigilia dell’Udinese: “Leonardo ha avuto un risentimento e non sarà a disposizione. Danilo non è ancora pronto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 14 Gennaio 2022.

