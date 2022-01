Covid, il giudice sportivo: il 21 e il 25 gennaio si decide sui ricorsi per 4 gare non disputate

Covid, il giudice sportivo: il 21 e il 25 gennaio si decide sui ricorsi per 4 gare non disputate Il 21 gennaio per Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, il 25 per Udinese -Atalanta. Manca però Bologna-Inter… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 14 Gennaio 2022.

