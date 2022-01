Crotone, istituite due borse di studio in matematica nel ricordo della professoressa Silvana Cristofaro

Grande commozione alla commemorazione della giornata dedicata alla figura della professoressa Silvana Cristofaro scomparsa prematuramente a cui l’IPSIA A. M. Barlacchi gli ha dedicato la sala docenti

LaRedazione

Crotone,

venerdì 14 Gennaio 2022.

La famiglia della docente ha istituito due borse di studio. All’evento era presente la dirigente scolastica Serafina Rita Anania, il marito della professoressa Cristofaro, l’ing. Vincenzo Lombardo con la figlia Chiara, la sorella la prof,ssa Cristofaro , la cognata professoressa Maria Lombardo, una rappresentanza degli alunni del corso moda dove la professoressa Silvana insegnava. Presente anche il sindaco di Crotone nonchè collega Enzo Voce ed il presidente del consiglio d’Istituto Nicola Cavallo. “Chi non farà scuola animato da un grande amore non faccia scuola”- questa la citazione sulla targa ubicata nella sala docenti dell’Istituto. Grande commozione da parte della Dirigente Anania nel ricordare questa straordinaria figura- Ricordarla è un grande dolore che esprime i nostri sentimenti, con grande commozione gli dedichiamo la nostra sala dei professori. La famiglia della professoressa ha voluto istituire due borse di studio in matematica per ricordare l’amore per l’insegnamento e l’attaccamento verso gli alunni della cara Silvana, per favorire il diritto alla studio, incentivare la prosecuzione del percorso formativo e personale di studenti che si siano distinti per impegno. Saranno due le borse di studio da assegnare, una per l’anno 2020/2021 (3H E 4 H Moda) ed una per l’anno in corso 2021/2022 ciascuno di 750 euro, a cui una commissione assegnerà all’alunno/a del 4H e 5 H Moda che riporterà in pagella il voto più alto in matematica. Le borse di studio verranno consegnate direttamente agli alunni durante una cerimonia pubblica che si terrà alla fine dell’anno scolastico. “Oggi sono qui non come sindaco ma come amico e collega- ha detto il sindaco di Crotone Enzo Voce nel suo intervento-Silvana continuerà sempre ad essere tra noi, la sua memoria sarà sempre viva”. ” La mia famiglia ha apprezzato molto ciò che avete organizzato per mia moglie”, –ha detto commosso il marito della professoressa Cristofaro l’ingegnere Vincenzo Lombardo, -ringrazio la dirigente scolastico per la sua sensibilità che ha voluto omaggiare la memoria di Silvana, ma anche tutto il corpo docente e gli studenti che mia moglie amava tanto. Era una fonte di ispirazione continua un esempio per i futuri professionisti che si affacceranno sul mondo del lavoro. Per questo- conclude abbiamo voluto istituire due borse di studio. In memoria della professoressa Cristofaro, la dirigente Anania ha voluto donare alla famiglia Lombardo una pergamena a cui affidare la sua memoria all’IPSIA A.M.Barlacchi e agli alunni che avranno il merito di accogliere l’eredità preziosa del suo esempio e dei suoi insegnamenti. “L’amore incondizionato per la scuola, si legge ancora- la dedizione di se agli altri, l’onestà la costanza, l’umanità e l’impegno solerte, siano strumenti cui attingere per l’avvenire, doni inestimabili attraverso cui apprendere e ricordare la grande opera della prof.ssa Silvana Cristofaro. Ci sono eredità che trascendono i limiti fisici diventano monumenti imperituri.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA