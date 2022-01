Frecciate, flirt, intrighi: Juve-Dybala, perché il matrimonio (per ora) non s’ha da fare

La Redazione24

venerdì 14 Gennaio 2022.

Frecciate, flirt, intrighi: Juve-Dybala, perché il matrimonio (per ora) non s’ha da fareDichiarazioni pubbliche, accordi privati e quello che ancora non ci si è detti ma che filtra, in vista del momento della verità quando a febbraio ci sarà da rivedersi, a condizioni molto diverse da come ci si era lasciati in autunno. Cosa allontana e cosa tiene ancora vicini la Signora e l’argentino

