Il sindaco di Cirò Marina invita il personale scolastico di tutte le scuole del territorio a sottoporsi ad un tampone antigenico

Al fine di monitorare la situazione epidemiologica della città, l’Amministrazione comunale ha diramato una nota rivolta a tutte le istituzioni scolastiche del territorio, scuole paritarie e private

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 14 Gennaio 2022.

Invitando le stesse a predisporre un elenco di docenti, alunni e personale Ata che, su base volontaria, voglia sottoporsi ad un tampone antigenico per meglio monitorare la situazione dei contagi sul territorio e, quindi, poter con più conoscenza, decidere la riapertura delle stesse scuole o meno. Oggi, venerdì, probabilmente, come ci è stato preannunciato, lo stesso Sindaco, Sergio Ferrari, come sua consuetudine, sarà in diretta per dare i numeri delle adesioni, ripetiamo su base volontaria, e quindi dare indicazioni sulle prossime decisioni in merito.

I tamponi si eseguiranno presso l’Asl di Cirò Marina e saranno gratuiti. Una situazione emergenziale che dovrebbe vedere tutti impegnati alla massima cautela, evitando per quanto possibile, assembramenti, feste, indossando mascherine, per chi non lo avesse ancora fatto, vaccinarsi.

