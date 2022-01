Johnson, il no vax che non può giocare in A2. Ma in Serie A sì…

Johnson, il no vax che non può giocare in A2. Ma in Serie A sì…Il caso di Cantù: nella seconda serie dilettantistica vige l’obbligo di vaccinazione che non è previsto per il massimo campionato. Però lo statunitense ha un visto di lavoro ed è un professionista continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 14 Gennaio 2022.

