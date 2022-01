Sabato 15 e domenica 16 gennaio a Cirò Marina, screening gratuito rivolto al mondo della scuola, ecco gli orari

La nota del sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

venerdì 14 Gennaio 2022.

Cari concittadini, come anticipato nella diretta di stamane, abbiamo organizzato, per le giornate di 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟱 𝗲 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟲 (dalle 09:00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30) l’attività di screening gratuito rivolto al mondo della scuola (personale docente, Ata e studenti).

L’attività, riguarderà coloro che hanno volontariamente aderito, presenti sugli elenchi inviatici dai Dirigenti Scolastici e dai responsabili delle scuole paritarie.

L’area interessata, il 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐚𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐀.𝐒.𝐋.di via Togliatti, in modalità 𝐃𝐑𝐈𝐕𝐄-𝐈𝐍, nei giorni ed agli orari, concordati con i Dirigenti del “GANGALE”, dei Comprensivi “FILOTTETE” e “CASOPERO” e delle scuole paritarie.

L’accesso al Poliambulatorio sarà consentito dall’ingresso adiacente la “Gioielleria Ferrari”.

Per consentire una maggiore celerità nell’attività di screening, preghiamo i sigg. genitori, di voler presentarsi con il modello di “Consenso Informato” fornito dagli Istituti, preventivamente compilato.

di seguito il calendario concordato con le scuole:

𝐒𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝟏𝟓.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐

𝐌𝐀𝐓𝐓𝐈𝐍𝐎

09.00-10.00 ➜ Istituto Superiore 𝐆͟𝐀͟𝐍͟𝐆͟𝐀͟𝐋͟𝐄

10.00-10.30 ➜ Paritaria 𝐅͟𝐀͟𝐌͟𝐈͟𝐋͟𝐘͟ 𝐂͟𝐄͟𝐍͟𝐓͟𝐄͟𝐑

10.30-11.00 ➜ Paritaria 𝐅͟𝐎͟𝐍͟𝐃͟𝐀͟𝐙͟𝐈͟𝐎͟𝐍͟𝐄͟ 𝐒͟𝐈͟𝐂͟𝐈͟𝐋͟𝐈͟𝐀͟𝐍͟𝐈

11.00-11.30 ➜ Paritaria 𝐔͟𝐍͟ 𝐌͟𝐎͟𝐍͟𝐃͟𝐎͟ 𝐀͟ 𝐂͟𝐎͟𝐋͟𝐎͟𝐑͟𝐈

11.30-12.00 ➜ Paritaria 𝐐͟𝐔͟𝐈͟ 𝐐͟𝐔͟𝐎͟ 𝐐͟𝐔͟𝐀

𝐏𝐎𝐌𝐄𝐑𝐈𝐆𝐆𝐈𝐎

14.30-16.00 ➜ Istituto Comprensivo 𝐅͟𝐈͟𝐋͟𝐎͟𝐓͟𝐓͟𝐄͟𝐓͟𝐄

16.00-16.30 ➜ Paritaria 𝐁͟𝐎͟𝐒͟𝐂͟𝐎͟ 𝐈͟𝐍͟𝐂͟𝐀͟𝐍͟𝐓͟𝐀͟𝐓͟𝐎

𝐃𝐎𝐌𝐄𝐍𝐈𝐂𝐀 𝟏𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐

Istituto Comprensivo 𝐂͟𝐀͟𝐒͟𝐎͟𝐏͟𝐄͟𝐑͟𝐎

𝐌𝐀𝐓𝐓𝐈𝐍𝐎

09.00-12.30 ➜ STUDENTI dalla lettera 𝐀 alla 𝐑

𝐏𝐎𝐌𝐄𝐑𝐈𝐆𝐆𝐈𝐎

14.30-16.30 ➜ STUDENTI dalla lettera 𝐒 alla 𝐙

➜ PERSONALE DOCENTE

➜ PERSONALE ATA

