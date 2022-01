Joya contesa: lui aspetta la mossa Juve, ma l’Inter ha il piano per convincerlo

Dybala aspetta la mossa della Juve, ma l’Inter ha il piano per convincerlo Marotta si può spingere a offrire a Paulo 7,5 milioni per 5 anni. A fine gennaio l’agente in Italia per capire continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 15 Gennaio 2022.

