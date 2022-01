Melandri scende in piazza con i no pass: “Ecco perché sono qui”

sabato 15 Gennaio 2022.

Melandri in piazza a Milano con i no pass: “Ecco perché sono qui”Marco Melandri continua a far discutere per le sue posizioni sul Covid 19, i vaccini e il Green Pass e oggi ha partecipato a una manifestazione a Milano, parlando anche dal palco. Guarda il video

