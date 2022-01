Oggi 15 gennaio 2022 inaugurata la “Strada del Petilino”, consentirà ai cittadini di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca di raggiungere la costa e viceversa

A tagliare il nastro il Presidente della Provincia Sergio Ferrari che però ha voluto accanto a sè tutti i suoi predecessori, presidenti dell’Ente intermedio, facenti funzione, i sindaci del territorio, i consiglieri provinciali

Petilia Policastro,

sabato 15 Gennaio 2022.

“Accorciare le distanze, per consentire alle comunità di interagire, relazionarsi e crescere insieme. ” Queste le parole di Monsignore Angelo Panzetta Arcivescovo della Diocesi di Crotone e Santa Severina durante la benedizione della “Strada del Petilino”.

Strada consegnata ai cittadini che da oggi, finalmente potranno usufruire di questa importante arteria viaria.

“Idealmente – ha dichiarato Ferrari – tagliamo questo nastro insieme ed insieme consegniamo alle nostre comunità questa opera, che si inserisce in un piano più ampio di infrastrutturazione del territorio crotonese.

Mi riferisco anche al progetto per il collegamento Crotone-Catanzaro, senza dimenticare l’importanza dal punto di vista turistico: questa strada consentirà ai cittadini di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca di raggiungere la costa e viceversa.

Intendo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di quest’opera, i presidenti della Provincia, i facente funzioni, i consiglieri, la deputazione parlamentare gli uffici tecnici, i settore viabilità e lavori pubblici, la ditta esecutrice.

Lavoreremo perchè il nostro territorio abbia opere pubbliche come questa, ma in tempi ragionevoli così da rispondere realmente ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini.”

