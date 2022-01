Sarri: “Milinkovic e Immobile sempre più bravi. Lazzari non potevamo permettercelo”

Sarri: “Milinkovic e Immobile sempre più bravi. Lazzari non potevamo permettercelo”Il tecnico della Lazio: “Stiamo trovando la giusta continuità. Il mercato? Sto studiando, ma continuo a non capire come facciano le squadre indebitate ad avare l’indice di liquidità a posto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 15 Gennaio 2022.

