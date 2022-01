Singo mette il turbo, l’ex Praet è letale: il Toro ribalta la Samp e corre per l’Europa

Singo mette il turbo, l’ex Praet è letale: il Toro ribalta la Samp e corre per l’EuropaBlucerchiati in vantaggio con Caputo, ma la squadra di Juric non molla e porta a casi i tre punti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 15 Gennaio 2022.

Singo mette il turbo, l’ex Praet è letale: il Toro ribalta la Samp e corre per l’EuropaBlucerchiati in vantaggio con Caputo, ma la squadra di Juric non molla e porta a casi i tre punti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA