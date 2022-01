Allegri: “Dybala cercava un amico in tribuna? Ma se non c’era nessuno… Ha simulato…”

domenica 16 Gennaio 2022.

Allegri: “Dybala cercava un amico in tribuna? Ma se non c’era nessuno… Ha simulato…””Con l’Inter abbiamo tenuto fisicamente e mentalmente per 120′ – ha commentato l’allenatore della Juve -, stasera nella ripresa per 10′ siamo usciti dalla gara. Mi sono arrabbiato”

