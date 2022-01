Cariati Punto e a capo: “l’Ospedale sarà riaperto, chiediamo l’inserimento nella rete regionale ospedaliera”

Una lotta per la riapertura caratterizzata dalla determinazione, testardaggine, speranza, perseveranza da parte dei Comitati Uniti per la riapertura dell’ospedale dal 19 novembre del 2020

Cariati,

domenica 16 Gennaio 2022.

E’ ormai da più di dieci anni che, in seguito alla chiusura ingiusta ed ingiustificata dell’ospedale pubblico Vittorio Cosentino di Cariati, si sono susseguite numerose azioni di protesta da parte di cittadini, forze politiche, comitati che ne chiedevano il reinserimento nella rete ospedaliera.

Questa battaglia per il diritto alla salute di un intero territorio, si è trasformata nell’ultimo anno, in una lotta caratterizzata dalla determinazione, testardaggine, speranza, perseveranza da parte dei Comitati Uniti per la riapertura dell’ospedale che, dal 19 novembre del 2020, hanno deciso di occupare la struttura ospedaliera, accendendo in modo dirompente i riflettori su questa vicenda.

Finalmente la speranza, dopo il sopralluogo del commissario La Regina e le dichiarazioni del Presidente Occhiuto, sembra si stia trasformando in “certezza” l’ospedale Vittorio Cosentino sarà presto riaperto!

Oltre ad esprimere soddisfazione per questo primo traguardo, rinnoviamo il nostro grazie al presidio permanente e ribadiamo oltre al nostro sostegno, che c’è sempre stato, anche l’impegno assunto un anno fa, che ci saremmo spogliate del nostro ruolo politico per combattere insieme al popolo questa battaglia, ma che nello stesso tempo, saremmo state lo strumento del popolo nelle sedi opportune.

Sono stati infatti tre i consigli comunali, aperti a tutte le istituzioni del territorio, richiesti dai consiglieri di minoranza in questo mandato amministrativo e tutti hanno avuto come unico punto all’ordine del giorno la discussione dell’emergenza sanitaria.

Un ulteriore consiglio, richiesto all’unanimità da tutte le forze di opposizione, si terra nella prossima settimana.

Nella conferenza dei capogruppo tenutasi ieri, 14 gennaio, la minoranza consigliare tutta, ha proposto che in tutti i comuni dell’area del basso ionio Cosentino, venga convocato contestualmente, nello stesso giorno e nella stessa ora, un consiglio comunale avente come unico punto all’ordine del giorno l’inserimento del Vittorio Cosentino nella rete regionale per acuti!

Finalmente ci siamo!!!!

