Fazio, dal Cagliari al Cagliari: il caso della Roma che non trova fine

Fazio, dal Cagliari al Cagliari: il caso della Roma che non trova fineIl difensore è fuori rosa e si allena da solo a Trigoria. Non si è riusciti a piazzarlo altrove, lui va avanti con la causa per il reintegro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 16 Gennaio 2022.

Fazio, dal Cagliari al Cagliari: il caso della Roma che non trova fineIl difensore è fuori rosa e si allena da solo a Trigoria. Non si è riusciti a piazzarlo altrove, lui va avanti con la causa per il reintegro

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA