Il gol non è più una Joya: Paulo non esulta, sguardo di ghiaccio verso la tribuna

Il gol non è più una Joya: Dybala non esulta, sguardo di ghiaccio verso la tribunaPaulo ha sbloccato il risultato contro l’Udinese al 19′, ma non si è goduto la rete. Una reazione probabilmente legata al problema del contratto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 16 Gennaio 2022.

