La Redazione24

,

domenica 16 Gennaio 2022.

LIVE Djokovic, è partito il volo per Dubai. Il n.1 scortato in First ClassLa Corte federale ha confermato la revoca del visto, Nole lascerà l’Australia. Il presidente serbo: “Torna a testa alta”

