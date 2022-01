Oliveira è subito decisivo! Segna su rigore e la Roma batte il Cagliari 1-0

Oliveira è subito decisivo! Segna su rigore e la Roma batte il Cagliari 1-0Il portoghese al debutto aveva conquistato il penalty per un mani in area di Dalbert, mentre in avvio la Var ne ha negato uno a Zaniolo. Grande occasione per Joao Pedro nel finale, Mazzarri si ferma dopo due vittorie di fila. Forfeit […]

La Redazione24

,

domenica 16 Gennaio 2022.

